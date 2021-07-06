Зеленский ответил на петицию об увольнении Татарова. Фото: economics-prorok.com

https://racurs.ua/n157049-zelenskiy-otvetil-na-peticiu-ob-uvolnenii-tatarova.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, ответил на петицию с требованием уволить заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова, которая ранее набрала необходимые 25 тыс. подписей.

Свой отказ увольнять Татарова он аргументирует статьей Конституции Украины. Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства.

Статьей 19 Конституции Украины установлено, что правовой порядок в Украине основывается на принципах, согласно которым никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством, — говорится в ответе Зеленского.

Петиция была подана 26 марта 2021 года, ее автор — председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Он требовал, чтобы Татаров был уволен с занимаемой должности, поскольку является подозреваемым по делу о хищении 81 млн грн для строительства жилья для нацгвардейцев.

Шабунин назвал ложью аргумент Зеленского и напомнил об указе президента об увольнении в 2020 году заместителя председателя ОП Сергея Трофимова.

Это дешевая ложь, ведь президент Украины имеет полное право увольнять заместителя председателя ОП и Зеленский неоднократно этим правом пользовался. Поэтому дискуссия о «ценностях» действующего президента окончательно закрыта, — написал автор петиции.

Напомним, ранее мы сообщали, что заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, которого подозревают во взяточничестве, заявил, что продолжает работать на своей должности. Написанное им заявление о «временном приостановлении полномочий» предусматривало, что он лишь «ограничит коммуникацию с определенными правоохранительными органами».