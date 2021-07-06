Москва угрожает Лондону из-за эсминца близ Крыма - Получите по носу

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Москва угрожает Лондону из-за июньского прохода британского эсминца Defender близ оккупированного Россией Крыма в украинской акватории Черного моря. По словам заместителя главы МИД России Сергея Рябкова, Великобритания может «получить по носу» в случае повторения подобных «провокаций».

С провокаторами стоит говорить максимально прямо, предметно, объясняя на пальцах, почему в следующий раз им лучше свои провокации оставить в стороне и сюда не соваться, потому что по носу получат, — заявил Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

Ранее президент Владимир Зеленский указал, что Киев не позволит Москве ограничивать свободу судоходства в Черном море. Он отметил, что украинская сторона будет отстаивать нормы и принципы международного права.

В то же время российский дипломат призвал Ббританию «не соваться с провокациями в Черное море».

Риски конфликтов могут повыситься еще больше. Черное море — это не то место, где такие игры допустимы, — отметил заместитель главы МИД России.

Напомним, что 23 июня возле оккупированного Крыма произошел инцидент с британским эсминцем и российскими кораблями вблизи Севастополя и самолетами. Россияне сначала заявили, что сбросили четыре авиабомбы по курсу эсминца, а также обстреливали его. Британцы объяснили, что международное право не нарушали, а выстрелов по себе не слышали.