Адвокаты Порошенко в суде требуют у Зеленского оригиналы «пленок Бигуса»https://racurs.ua/n157047-advokaty-poroshenko-v-sude-trebuut-u-zelenskogo-originaly-plenok-bigusa.htmlРакурс
Адвокаты Петра Порошенко, пятого президента Украины, подали от его имени в суд иск к действующему президенту Владимиру Зеленскому и общественной организации «Том 14″ с требованием признать противоправным сокрытие от общества так называемых „пленок Бигуса“ и обнародовать все записи в первоначальном виде.
Об этом сегодня, 6 апреля, адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Феерическое интервью Зеленского каналу 1+1 ярко подтвердило очевидное предположение о причастности президентского офиса к видео BIHUS info с так называемыми» пленками Медведчука, — считает Головань.
Относительно Медведчука клоунада Бигуса и его команды больше похожа на операцию прикрытия. «Расследователями» сделано все для компрометации «прослушек» и создания условий признания записей недопустимыми доказательствами, — добавляет адвокат.
По словам Голованя, журналист Денис Бигус не выполнил своего обещания опубликовать все имеющиеся у него разговоры. Он считает, что обнародованные Бигусом аудиозаписи длиной 35 часов 9 минут и 14 секунд на самом деле являются смонтированными.
Почему? Вполне возможно, боится заказчиков. Ведь записи велись и в 2019 году. И там вполне вероятно есть голоса деятелей действующей власти, — подчеркивает Головань. — Значит, «прослушек» гораздо больше 36 часов. И все записи представляют значительный общественный интерес, а потому должны быть обнародованы.