Адвокаты Порошенко в суде требуют у Зеленского оригиналы «пленок Бигуса»

Петр Порошенко (слева), фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n157047-advokaty-poroshenko-v-sude-trebuut-u-zelenskogo-originaly-plenok-bigusa.html

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Адвокаты Петра Порошенко, пятого президента Украины, подали от его имени в суд иск к действующему президенту Владимиру Зеленскому и общественной организации «Том 14″ с требованием признать противоправным сокрытие от общества так называемых „пленок Бигуса“ и обнародовать все записи в первоначальном виде.

Об этом сегодня, 6 апреля, адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Феерическое интервью Зеленского каналу 1+1 ярко подтвердило очевидное предположение о причастности президентского офиса к видео BIHUS info с так называемыми» пленками Медведчука, — считает Головань.

Относительно Медведчука клоунада Бигуса и его команды больше похожа на операцию прикрытия. «Расследователями» сделано все для компрометации «прослушек» и создания условий признания записей недопустимыми доказательствами, — добавляет адвокат.

По словам Голованя, журналист Денис Бигус не выполнил своего обещания опубликовать все имеющиеся у него разговоры. Он считает, что обнародованные Бигусом аудиозаписи длиной 35 часов 9 минут и 14 секунд на самом деле являются смонтированными.