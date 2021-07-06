12-летняя школьница ждет ребенка от 17-летнего парня на Черниговщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n157046-12-letnyaya-shkolnica-jdet-rebenka-ot-17-letnego-parnya-na-chernigovschine-video.htmlРакурс
В Черниговской области семиклассница ждет ребенка от 17-летнего парня. Наталья, которая сейчас на шестом месяце беременности, проживает вместе с отцом будущего ребенка в селе Дроздовка.
Школьница рассказала, что парень предложил ей половой акт, а она не смогла отказаться. Об этом пишет «Суспільне».
Ее родители пошли другой дом протапливать. Мы остались в одном доме. Дед с бабой в одной комнате спали, мы — в другой, но на разных кроватях. Как-то случилось, что я прилег к ней… Я мечтал стать отцом в 20 лет, а получилось в 18, — прокомментировал ситуацию Сергей.
Мать девочки Людмила рассказала, что знала об этих отношениях. По ее словам, дочь угрожала совершить самоубийство, если родители выгонят Сергея.
Зимой Натальи часто становилось плохо, после визита к врачу она узнала о беременности. Семья решила переехать в другое село — в Дроздовку. Наталья стала на учет к гинекологу, а к Сергею приехала полиция. На парня открыли производство по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.
Семья Натальи несколько лет состоит на учете в соцслужб. Психологи выяснили, что мама уделяла дочери недостаточно внимания. Воспитывать ребенка Наталья планирует вместе с Сергеем. Они хотят жениться, купить дом и жить отдельно от родителей.
Источник: «Суспільне»