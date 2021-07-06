12-річна школярка чекає дитину від 17-річного хлопця. Фото: lviv.vgorode.ua

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На Чернігівщині семикласниця чекає дитину від 17-річного хлопця. Наталя, яка зараз на шостому місяці вагітності, проживає разом з батьком майбутньої дитини у селі Дроздівка.

Школярка розповіла, що хлопець запропонував їй статевий акт, а вона не змогла відмовитися. Про це пише «Суспільне».

Її батьки пішли іншу хату протоплювати. Ми залишилися в одній хаті. Дід із бабою в одній кімнаті спали, ми — в іншій, але на різних ліжках. Якось це сталося, що я приліг до неї… Я мріяв стати батьком у 20 років, а вийшло у 18, — прокоментував ситуацію Сергій.

Матір дівчинки Людмила розповіла, що знала про ці стосунки. За її словами, донька погрожувала вчинити самогубство, якщо батьки виженуть Сергія.

Взимку Наталії часто ставало зле, після візиту до лікаря вона дізналася про вагітність. Родина вирішила переїхати в інше село — у Дроздівку. Наталія стала на облік до гінеколога, а до Сергія приїхала поліція. На хлопця відкрили провадження за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України. Такі дії караються позбавленням волі на термін від 10 до 15 років.

Родина Наталії кілька років перебуває на обліку у соцслужб. Психологи з’ясували, що мама приділяла доньці недостатньо уваги. Виховувати дитину Наталя планує разом із Сергієм. Вони хочуть одружитися, купити будинок та жити окремо від батьків.

Джерело: «Суспільне»