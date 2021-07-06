Ніфіга і холєра — в Міноборони відповіли на скандал щодо харчування в армії

https://racurs.ua/ua/n157045-nifiga-i-holiera-v-minoborony-vidpovily-na-krytyku-pro-harchuvannya-v-armiyi.html

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В Міністерстві оборони продовжують спростовувати інформацію про неякісне годування військовослужбовців. Утім, прес-служба оперативного командування «Північ» при цьому вдалася до ненормативної лексики.

Колишній волонтер, офіцер прес-служби бригади ім. Чорних Запорожців, а нині співробітник прес-служби ОК «Північ» Олена Ластівка-Мокренчук на своїй сторінці у Фейсбук описала перевірку якості харчування у танковій бригаді і приїхала пообідати у солдатську їдальню.

Думала трохи схуднути. І що ви собі думаєте? Ніфіга! Ось як тут готують: борщик як у мами, грибний суп як у ресторані, гречка розсипчаста, м’яско смачненьке. Овочі, фрукти… Узвар холодний, з кулера. От холєра…, — написала Ластівка-Мокренчук.

У коментарях прес-офіцер вдалася і до лайки.

Навесні у Раді заявляли, що українських військових почали годувати неякісними продуктами харчування. В армію постачають погане м’ясо, гнилі овочі та фрукти з цвіллю. Стверджувалося, що значну частину тендерів на поставку продовольства виграє одна компанія, яка з високою націнкою постачає в ЗСУ неякісні продукти.

В мережі опублікували фото з Гончарівського полігону, на яких помітили гнилі яблука і картоплю, ківі з цвіллю.

Минулого тижня у скандал із використання лайки в дописах і коментарях у соцмережах потрапив радник голови Офісу президента і спікер ТКГ Олексій Арестович.

Тим часом офіцер резерву ЗСУ та волонтер Мирослав Гай оприлюднив у Facebook фото харчування військових 95-ї окремої ДШБ на зборах резервістів. Думки коментаторів в мережі з приводу світлин розділилися — харчування явно покращилось, однак до стандартів НАТО йому ще далеко, зокрема, пишуть про те, що порції для військових занадто малі і нагадують дитячі.