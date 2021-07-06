Рейтинг Зеленського і Порошенка порівняли соціологи

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Ракурс

Новий рейтинг Володимира Зеленського і Петра Порошенка оприлюднила соціологічна група «Рейтинг» на основі опитування громадської думки, проведеного 30 червня — 3 липня серед 2,5 тис. українців.

Рейтинг президента очолює Зеленський — якби вибори відбулися найближчим часом, то 29,1% опитаних підтримали б чинного главу держави. За Порошенка проголосували б 13,4% респондентів, за проросійського політика Юрія Бойка — 12,5%, а за Юлію Тимошенко — 11,3%.

Найбільше на майбутніх президентських виборах у 2024 році українці хотіли б бачити у списках Зеленського та Тимошенко. Водночас президентський антирейтинг очолює Порошенко — за жодних обставин його б не підтримали 45% опитаних. Антирейтинг Бойка складає 36%, Тимошенко — 32%, Зеленського — 27%.

Моделювання соціологами другого туру президентських виборів вказує на перемогу Зеленського з-поміж усіх можливих кандидатів. У парі Зеленський-Порошенко результат 65% проти 35%, Зеленський-Тимошенко — 61% проти 39%, Зеленський-Бойко — 66% проти 34%.

Чинний президент також очолює рейтинг довіри до політиків — йому довіряють 46% опитаних, не довіряють — 52%. Юлії Тимошенко довіряють 30%, не довіряють — 68%. Петру Порошенку довіряють 24%, не довіряють — 75%.