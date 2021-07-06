Банки почали списувати борги українців автоматично – деталі. Фото: pic.kiev.ua

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Банки в Україні можуть автоматично списувати гроші з рахунків українців через борги. 6 липня запрацювала автоматизована система виконавчого провадження (АСВП).

Система дозволить автоматично списувати (арештовувати) борги за кредитом, аліментами, комунальні борги, борги за зарплатою, несплачені штрафи за порушення правил руху тощо. Набув чинності наказ Міністерства юстиції № 106/5.

Державний або приватний виконавець тепер може створити в АСВП спеціальний запит про наявність коштів у боржника, який автоматично надійде всім банкам, які приєдналися до системи. Банки повинні надати інформацію протягом години.

Виконавець в АСВП може створити постанову про арешт коштів боржника, направити банкам вимогу про списання грошей та реквізити виконавчої служби, на які їх потрібно перевести. Банки зі свого боку зможуть швидко вилучати гроші з рахунків.

Разом з боргом у громадянина можуть списати судовий збір, додатковий штраф або пеню за прострочену заборгованість. Арешт і списання можуть бути накладені також на соціальні рахунки, на які надходять пенсія, зарплата, стипендія і соцдопомога.

Наразі до системи автоматичного списання підключені такі банки:

«Таскомбанк»;

«ПриватБанк»;

monobank;

«Оксі банк»;

«Банк Восток»;

«Індустріалбанк»;

«ПроКредит Банк».

Щоб кошти не було списано, борг потрібно буде погасити самостійно. Зробити це можна в будь-якому банку або в особистому кабінеті свого онлайн-банкінгу. Також погасити борг можна через термінал, ввівши реквізити органу виконавчої служби.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українські банки отримали можливість автоматично списувати з рахунків українців борги на вимогу державних і приватних виконавців.