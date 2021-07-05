НБУ спростив порядок отримання банківської карти

НБУ спростив порядок отримання банківської картиhttps://racurs.ua/ua/n157023-nbu-sprostyv-poryadok-otrymannya-bankivskoyi-karty.htmlРакурс
Національний банк України постановою від
Щоб отримати банківську карту за третю особу, нотаріальна довіреність буде не обов’язковою.
Довіреність на отримання електронного платіжного засобу може бути посвідчена підписом уповноваженого працівника банку, якщо вона складається в банку в присутності фізичної особи — власника рахунку.
Додаткового нотаріального посвідчення така довіреність не вимагатиме. Також Нацбанк вніс зміни щодо корпоративних карт.
За допомогою корпоративних карток можна буде знімати гроші з рахунку і виконувати розрахункові операції.
При цьому власник рахунку зможе самостійно визначити, хто саме зможе використовувати корпоративну карту, надавши банку їхні ідентифікаційні дані.