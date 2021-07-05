НБУ спростив порядок отримання банківської карти. Фото: Волинські новини

https://racurs.ua/ua/n157023-nbu-sprostyv-poryadok-otrymannya-bankivskoyi-karty.html

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Національний банк України постановою від 25.06.2021 № 60 знову вніс зміни до положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їхнім використанням.

Щоб отримати банківську карту за третю особу, нотаріальна довіреність буде не обов’язковою.

Довіреність на отримання електронного платіжного засобу може бути посвідчена підписом уповноваженого працівника банку, якщо вона складається в банку в присутності фізичної особи — власника рахунку.

Додаткового нотаріального посвідчення така довіреність не вимагатиме. Також Нацбанк вніс зміни щодо корпоративних карт.

За допомогою корпоративних карток можна буде знімати гроші з рахунку і виконувати розрахункові операції.

При цьому власник рахунку зможе самостійно визначити, хто саме зможе використовувати корпоративну карту, надавши банку їхні ідентифікаційні дані.