НБУ упростил порядок получения банковской картыhttps://racurs.ua/n157023-nbu-uprostil-poryadok-poluchenie-bankovskoy-karty.htmlРакурс
Национальный банк Украины постановлением
Чтобы получить банковскую карту за третье лицо, нотариальная доверенность будет не обязательна.
Доверенность на получение электронного платежного средства может быть удостоверена уполномоченным сотрудником банка, если она составляется в банке в присутствии физлица — владельца счета.
Дополнительного нотариального удостоверения такая доверенность требовать не будет. Также Нацбанк внес изменения касательно корпоративных карт.
С помощью корпоративных карт можно будет снимать наличные средства со счета и выполнять расчетные операции.
При этом владелец счета сможет самостоятельно определить, кто именно сможет использовать корпоративную карту, предоставив банку их идентификационные данные.