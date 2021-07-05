НБУ упростил порядок получение банковской карты. Фото: Волинські новини

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Национальный банк Украины постановлением от 25.06.2021 № 60 в очередной раз внес изменения в положение о порядке эмиссии электронных платежных средств и осуществления операций с их использованием.

Чтобы получить банковскую карту за третье лицо, нотариальная доверенность будет не обязательна.

Доверенность на получение электронного платежного средства может быть удостоверена уполномоченным сотрудником банка, если она составляется в банке в присутствии физлица — владельца счета.

Дополнительного нотариального удостоверения такая доверенность требовать не будет. Также Нацбанк внес изменения касательно корпоративных карт.

С помощью корпоративных карт можно будет снимать наличные средства со счета и выполнять расчетные операции.

При этом владелец счета сможет самостоятельно определить, кто именно сможет использовать корпоративную карту, предоставив банку их идентификационные данные.