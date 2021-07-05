На Донбассе погиб украинский военный, еще трое ранены. Фото: УП

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Ракурс

На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий, еще трое бойцов получили ранения.

5 июля вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Российские наемники совершили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.

Украинские защитники были срочно эвакуированы и доставлены в лечебное учреждение. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.

О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителей ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Напомним, на Донбассе 4 июля в результате совершенного российско-террористическими войсками обстрела погиб начальник медицинского пункта механизированного батальона 93-й ОМБр Юрий Письменный (позывной «Феофан»).