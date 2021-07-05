На Донбассе погиб украинский военный, еще трое ранены

На Донбассе погиб украинский военный, еще трое раненыhttps://racurs.ua/n157022-na-donbasse-pogib-ukrainskiy-voennyy-esche-troe-raneny.htmlРакурс
На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий, еще трое бойцов получили ранения.
5 июля вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Российские наемники совершили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.
Украинские защитники были срочно эвакуированы и доставлены в лечебное учреждение. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.
На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.
О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителей ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.
Напомним, на Донбассе 4 июля в результате совершенного российско-террористическими войсками обстрела погиб начальник медицинского пункта механизированного батальона 93-й ОМБр Юрий Письменный (позывной «Феофан»).