Накануне встречи ТКГ оккупанты били по позициям ВСУ, есть погибший

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На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб военнослужащий из состава Объединенных сил.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба ООС в воскресенье, 4 июля.

Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего, — говорится в сообщении.

Боец погиб в Донецкой области, о его смерти сообщили в оперативном командовании «Восток». Наш военный получил проникающие осколочные ранения.

Украинский защитник был срочно доставлен в лечебное учреждение, где за его жизнь боролись военные врачи. К сожалению, спасти жизнь воина не удалось, — рассказали в пресс-службе оперативно-тактической группировки.

Погибший 4 июля — первая боевая потеря ВСУ в этом месяце. Отмечается, что на вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.

С начала суток в штабе ООС зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. В частности, вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска дважды применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие. У Авдеевки открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Мирного российские наемники обстреляли позиции украинской армии из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Березовой оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

24 июня на заседании трехсторонней контактной группы сторонам не удалось согласовать конкретные меры, которые могли бы улучшить ситуацию с безопасностью на востоке Украины, как и не удалось продвинуться в обсуждении вопроса разминирования.

В центре внимания рабочей группы по вопросам безопасности и ТКГ были нарушения режима прекращения огня. Сообщалось, что политическая рабочая группа продолжала неформальные консультации, а следующий раунд переговоров должен состояться 6−7 июля.