Напередодні зустрічі ТКГ окупанти гатили по позиціях ЗСУ, є убитий

https://racurs.ua/ua/n156975-naperedodni-zustrichi-tkg-okupanty-gatyly-po-pozyciyah-zsu-ie-ubytyy.html

Ракурс

На Донбасі внаслідок ворожого обстрілу загинув військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.

Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру штабу ООС у неділю, 4 липня.

Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого, — йдеться в повідомленні.

Боєць загинув на Донеччині, про його смерть повідомили в оперативному командуванні «Схід». Наш військовий отримав проникаючі осколкові поранення.

Українського захисника було терміново доправлено до лікувального закладу, де за його життя боролися військові лікарі. На жаль, врятувати життя воїна не вдалося, — розповіли в прес-службі оперативно-тактичного угруповання.

Загиблий 4 липня — перша бойова втрата ЗСУ цього місяця. Зазначається, що на ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Від початку доби зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків. Зокрема, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. Біля Авдіївки відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Мирного російські найманці обстріляли позиції української армії зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Березового окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

24 червня на засіданні Тристоронньої контактної групи сторонам не вдалося погодити конкретні заходи, які могли б покращити безпекову ситуацію на сході України, як і не вдалося просунутися в обговоренні питання розмінування.

У центрі уваги робочої групи з питань безпеки та ТКГ були порушення режиму припинення вогню. Повідомлялося, що політична робоча група продовжувала неформальні консультації, а наступний раунд переговорів має відбутися 6−7 липня.