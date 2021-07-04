Підкорення Стокгольму – у Магучіх 2,03 м, у Рижикової - рекорд України (ВІДЕО)

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Ракурс

Українські легкоатлетки приголомшливо виступили на Діамантовій лізі — найпрестижніших змаганнях з легкої атлетики.

Рекорд Рижикової

Бігунка Анна Рижикова перевершила рекорд України у бігу на 400 м з бар'єрами, який тримався 17 років. Легкоатлетка з Дніпра вибігла з 53 секунд — 52.96 сек.

Це третій результат в забігу. Перемогла нідерландка Фемке Бол, другою була американка Шам'є Літтл. Вікторія Ткачук фінішувала п’ятою також із особистим рекордом — 54,36 с.

Рижикова і Ткачук продовжують підготовку до Олімпіади через старти у Діамантовій лізі. Кілька днів тому українки пробігли на етапі в Осло і обидві фінішували на подіумі. Обидві спортсменки цього року кілька разів оновили особистий рекорд і мають ліцензію на Олімпіаду в Токіо.

Рижикова перевершила рекорд 17-річної давності, який належав Тетяні Терещук-Антиповій, який вона встановила на Олімпійських Іграх (53.37 секунд), на 0.41 секунди. Анна тепер у топ-5 найшвидших бігунок сезону.

До Рижикової лише 20 спортсменкам в історії вдалося вибігти з 53 секунд. Крім бігу 400 м з бар'єрами, Анна цього року також оновила особистий рекорд в дистанції 400 м.

Кращий результат сезону Магучіх

19-річна Ярослава Магучіх стрибнула у висоту на 2,03 м, оновивши найкращий результат сезону в світі. На шведському етапі разом із Магучіх змагалася ще одна українка — Ірина Геращенко. Вона у підсумку четверта із 1,96 м.

Перед етапом у Стокгольмі Магучіх стрибнула з результатом 2,01 метри на Меморіалі Лонського, встановивши найкращий результат сезону.

Із Магучіх суперничала австралійка Нікола МакДермотт, але їй підкорилися тільки 2,01 м.

Магучіх спробувала взяти висоту 2.07 метри та повторити рекорд Бланки Влашич, встановлений 14 років тому. Однак усі три спроби українки поки виявилися невдалими.

Загалом лише чотирьом стрибункам вдалося стрибнути за 2 м у 2021 році.

2,03 м — це другий найкращий результат у кар'єрі Магучіх у стрибках на відкритому повітрі. На чемпіонаті світу-2019 у Досі Ярослава стрибнула на 2,04 метри.

Особистий рекорд Магучіх — 2,06 м. Цей стрибок відбувся у приміщенні.

Стрибки Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук з особистим рекордом сезону сьогодні фінішувала третьою у стрибках у довжину. Це друга «бронза» для українки на етапах Діамантової ліги цього року.

Під час третьої спроби українка показала результат 6,79 м. Це повторення її найкращого результату в сезоні.

Особистий рекорд Бех-Романчук становить 6,93 м. Його вона встановила на чемпіонаті України в Луцьку в 2016 році.