Температурний рекорд тепла підтвердили в Антарктиді

Температурний рекорд тепла підтвердили в Антарктидіhttps://racurs.ua/ua/n156973-temperaturnyy-rekord-tepla-pidtverdyly-v-antarktydi.htmlРакурс
Всесвітня метеорологічна організація підтвердила найвищу температуру, яку коли-небудь зареєстрували в Антарктиді.
Температуру +18,3 °C зафіксували 6 лютого 2020 року на станції Есперанса — аргентинській дослідницькій станції в затоці Хоуп на Антарктичному півострові.
Антарктичний півострів (північно-західний край поряд з Південною Америкою) є одним з регіонів планети з найшвидшим потеплінням. Температура тут збільшилася майже на 3 °C за останні 50 років. Таким чином, цей новий температурний рекорд відповідає змінам клімату, які спостерігаються у світі, — йдеться в заяві організації.
Записи температури в Антарктиді проходять ретельний процес перевірки, щоб гарантувати їх точність. Тому ВМО тільки зараз підтвердила рекорд, зафіксований на початку минулого року. Така температура, згідно із заявою, стала результатом дії великої системи високого тиску, яка створювала спадні вітри, що викликають значне локальне потепління поверхні як на станції Есперанса, так і на острові Сеймур.
Попередній офіційний рекорд для антарктичного регіону був нижчий майже на градус і становив 17,5 °C. Його зафіксували 24 березня 2015 року і також на дослідницькій станції Есперанса.
Дослідники вважають, що новий рекорд вкотре показує: зміна клімату вимагає невідкладних заходів. Важливо продовжувати зміцнювати системи спостережень, прогнозування та раннього попередження, щоб реагувати на екстремальні явища, які відбуваються все частіше і частіше через глобальне потепління, — пишуть дослідники.