Велике озеро раптово зникло в Антарктиді. Фото: Science

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Зміни клімату могли знищити велике озеро в Антарктиді. Вчені вважають, що тала вода, яка довго накопичувалася в глибокому озері на поверхні льодовика Емері, розколола товщу льоду і швидко витекла в океан.

Вчені з Океанографічного інституту при Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго (США) та Інституту морських і антарктичних досліджень Університету Тасманії (Австралія) заявили, що вода швидко просочилася через товщу льодовика, що тріснула, в океан.



Після «зникнення» озера на його місці утворилася западина — так звана крижана долина, яка займає майже 11 кв. км. Гідророзрив призвів до обвалення ще кількох невеликих шельфових льодовиків на Антарктичному півострові. Однак вчені ніколи не бачили, щоби вода витекла через лід товщиною до 1 тис. 400 метрів. Руйнування призвело до зміни місцевого ландшафту площею в 60 кв. км.

Майбутнє долини, що раптово виникла, поки невідомо. Ймовірно, там і надалі буде накопичуватися тала вода, яка стікатиме в океан.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Антарктиду люди вперше відвідали ще за тисячу років до європейців. Корінні жителі Нової Зеландії маорі плавали до берегів найхолоднішого континенту Землі задовго до його офіційного відкриття в XIX в.