Крупное озеро внезапно исчезло в Антарктиде. Фото: Science

https://racurs.ua/n156658-krupnoe-ozero-vnezapno-ischezlo-v-antarktide-foto.html

Ракурс

Изменения климата могли уничтожить крупное озеро в Антарктиде. Ученые полагают, что талая вода, которая долго копилась в глубоком озере на поверхности ледника Эмери, расколола толщу льда и быстро утекла в океан.

Ученые из Океанографического института при Калифорнийском университете в Сан-Диего (США) и Института морских и антарктических исследований Университета Тасмании (Австралия) заявили, что вода быстро просочилась через треснувшую толщу ледника в океан. Об этом сообщает Science.





После «исчезновения» озера на его месте образовалась впадина — так называемая ледяная долина, занимающая около 11 кв. км. Гидроразрыв привел к обрушению еще нескольких небольших шельфовых ледников на Антарктическом полуострове. Однако ученые никогда не видели, чтобы вода ушла через лед толщиной до 1 тыс. 400 метров. Разрушение привело к изменению местного ландшафта на площади в 60 кв. км.





Будущее внезапно появившейся долины пока не известно. Вероятно, там продолжит накапливаться талая вода, которая так и будет утекать в океан.

Напомним, ранее мы сообщали, что Антарктиду люди впервые посетили еще за тысячу лет до европейцев. Коренные жители Новой Зеландии маори плавали к берегам самого холодного континента Земли задолго до его официального открытия в XIX в.



Источник: Science