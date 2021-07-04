Температурный рекорд тепла подтвердили в Антарктиде

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Ракурс

Всемирная метеорологическая организация подтвердила самую высокую температуру, которую когда-либо зарегистрировали в Антарктиде.

Температуру +18,3° C зафиксировали 6 февраля 2020 года на станции Эсперанса — аргентинской исследовательской станции в заливе Хоуп на Антарктическом полуострове.

Антарктический полуостров (северо-западный край рядом с Южной Америкой) является одним из регионов планеты с самым быстрым потеплением. Температура здесь увеличилась почти на 3 °C за последние 50 лет. Таким образом, этот новый температурный рекорд соответствует изменениям климата, которые наблюдаются в мире, — говорится в заявлении организации.

Записи температуры в Антарктиде проходят тщательный процесс проверки, чтобы гарантировать их точность. Поэтому ВМО только сейчас подтвердила рекорд, зафиксированный в начале прошлого года. Такая температура, по заявлению ученых, стала результатом действия масштабной системы высокого давления, которая создавала нисходящие ветры, вызывающие значительное локальное потепление поверхности как на станции Эсперанса, так и на острове Сеймур.

Предыдущий официальный рекорд для антарктического региона был ниже почти на градус и составил 17,5 °C. Его зафиксировали 24 марта 2015 года и также на исследовательской станции Эсперанса.