Новое видение электрического самолета Alice представил Израиль, фото — Рrnewswire

https://racurs.ua/n156972-novoe-videnie-elektricheskogo-samoleta-alice-predstavil-izrail-foto.html

Ракурс

Электрический самолет компании Eviation Aircraft представили в Израиле. Производитель показал новый вид полностью электрического самолета Alice, который готовится к первому полету в конце года.

Новая версия получила T-образное хвостовое оперение. Вместо трех винтов (как на прототипе) — два. Они расположены в хвостовой части, сообщает Рrnewswire.

Заявленная максимальная дальность полета Alice — примерно 815 км, а крейсерская скорость достигает 407 км в час. На борту могут разместиться девять пассажиров. Ввести самолет в коммерческую эксплуатацию планируют в 2024 году.

В прошлом году прототип самолета загорелся при испытаниях. Источником вспышки назвали аккумуляторную батарею.

В начале года компания Rolls-Royce успешно завершила наземные тесты своего электрического самолета ionBird. Одноместный ionBird собрали в 2019 году. В Rolls-Royce надеются, что он сможет развивать скорость около 480 км/ч, установив таким образом рекорд по скорости среди электрических самолетов.

Источник: Рrnewswire