Нове бачення електричного літака Alice представив Ізраїль, фото — prnewswire

https://racurs.ua/ua/n156972-nove-bachennya-elektrychnogo-litaka-alice-predstavyv-izrayil-foto.html

Ракурс

Електричний літак компанії Eviation Aircraft представили в Ізраїлі. Виробник показав новий вигляд повністю електричного літака Alice, який готується до першого польоту в кінці року.

Нова версія отримала T-подібне хвостове оперення. Замість трьох гвинтів (як на прототипі) — два. Вони розташовані в хвостовій частині, повідомляє Рrnewswire.

Заявлена ​​максимальна дальність польоту Alice — приблизно 815 км, а крейсерська швидкість досягає 407 км на годину. На борту можуть розміститися дев’ять пасажирів. Ввести літак в комерційну експлуатацію планують в 2024 році.

Торік прототип літака загорівся при випробуваннях. Джерелом спалаху назвали акумуляторну батарею.

На початку року компанія Rolls-Royce успішно завершила наземні тести свого електричного літака ionBird. Одномісний ionBird зібрали в 2019 році. У Rolls-Royce сподіваються, що він зможе розвивати швидкість близько 480 км/год, встановивши таким чином рекорд за швидкістю серед електричних літаків.

Джерело: Рrnewswire