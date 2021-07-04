Нове бачення електричного літака Alice представив Ізраїль (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n156972-nove-bachennya-elektrychnogo-litaka-alice-predstavyv-izrayil-foto.htmlРакурс
Електричний літак компанії Eviation Aircraft представили в Ізраїлі. Виробник показав новий вигляд повністю електричного літака Alice, який готується до першого польоту в кінці року.
Нова версія отримала T-подібне хвостове оперення. Замість трьох гвинтів (як на прототипі) — два. Вони розташовані в хвостовій частині, повідомляє Рrnewswire.
Заявлена максимальна дальність польоту Alice — приблизно 815 км, а крейсерська швидкість досягає 407 км на годину. На борту можуть розміститися дев’ять пасажирів. Ввести літак в комерційну експлуатацію планують в 2024 році.
Торік прототип літака загорівся при випробуваннях. Джерелом спалаху назвали акумуляторну батарею.
На початку року компанія Rolls-Royce успішно завершила наземні тести свого електричного літака ionBird. Одномісний ionBird зібрали в 2019 році. У Rolls-Royce сподіваються, що він зможе розвивати швидкість близько 480 км/год, встановивши таким чином рекорд за швидкістю серед електричних літаків.
Джерело: Рrnewswire