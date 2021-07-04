Арестович вибачився за свої матюки у Фейсбук, порадивши зазирнути у дзеркало

https://racurs.ua/ua/n156971-arestovych-vybachyvsya-za-svoyi-matuky-u-feysbuk-poradyvshy-zazyrnuty-u-dzerkalo.html

Ракурс

Олексій Арестович, спікер української сторони у тристоронній контактній групі, радник голови Офісу президента, прокоментував скандал, що виник із його коментарем у Фейсбук.

Арестович визнав, що нецензурна лексика «не прикрашає представника ТКГ і Офісу президента», але звернув увагу, що його опоненти також користуються матюками.

З іншого боку, а хто запропонував ці правила гри? Чи не ті, що засуджують, бігають по коментарях в образі, далекому від людського? — написав радник Єрмака.

Він порадив поставити усім перед собою дзеркало і укласти угоду: «Я так більше не буду, ну, а з вас не запитуємо».

Арестович лаявся у мережі, коментуючи скандал, у який потрапило українське Міноборони у зв’язку з підборами для жінок, які маршируватимуть на параді до Дня незалежності.

Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович полемізував з іншими користувачами і використав нецензурний лексикон.

У березні Арестович поскандалив у мережі через українську мову. Він матом на три букви послав користувача, який в коментарях попросив висловлюватися українською. Арестович опублікував у Facebook пост російською мовою про те, що вже два дні тривають засідання в рамках ТКГ. У коментарях йому дорікнули про російську, на що Арестович відповів коротко: «Пішов на х*й. Так зрозуміліше?».

У лютому радник Єрмака вляпався в сексистський скандал. Він в прямому ефірі посперечався з народним депутатом від «Європейської солідарності» Іриною Геращенко. У результаті вона звинуватила його в сексизмі і покинула студію.

Арестович тоді звинуватив «ЄС» у тому, що ця політсила спотворює інформацію про стан справ на фронті, і заявив, що «Євросолідарність» відкрито працює проти інформаційної безпеки держави, а на телеканалі «Прямий» обговорюють зовнішній вигляд президента України Володимира Зеленського — мовляв, на ньому не так шолом чи бронежилет сидить.