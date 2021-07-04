Арестович извинился за мат в Фейсбук, посоветовав оппонентам заглянуть в зеркало

https://racurs.ua/n156971-arestovich-izvinilsya-za-mat-v-feysbuk-posovetovav-opponentam-zaglyanut-v-zerkalo.html

Ракурс

Алексей Арестович, спикер украинской стороны в трехсторонней контактной группе, советник главы Офиса президента, прокомментировал скандал, возникший из-за его комментария в Фейсбук.

Арестович признал, что нецензурная лексика «не красит представителя ТКГ и Офиса президента», но обратил внимание, что его оппоненты также пользуются матом.

С другой стороны, а кто предложил эти правила игры? Не те ли, кто осуждает, бегает по комментариям в образе, далеком от человеческого? — написал советник Ермака.

Он посоветовал поставить всем перед собой зеркало и заключить договор: «Я так больше не буду, ну, а с вас не спрашиваем».

Арестович ругался в сети, комментируя скандал, в который попало украинское Минобороны в связи с каблуками для женщин, которые будут маршировать на параде ко Дню независимости.

Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович полемизировал с другими пользователями и использовал нецензурный лексикон.

В марте Арестович поскандалил в сети из-за украинского языка. Он матом на три буквы послал пользователя, который в комментариях попросил высказываться на украинском. Арестович опубликовал в Facebook пост на русском языке о том, что уже два дня продолжаются заседания в рамках ТКГ. В комментариях его упрекнули о русском, на что Арестович ответил коротко: «Пошел на х*й. Так понятнее?».

В феврале 2021 года советник Ермака вляпался в сексистский скандал. Он в прямом эфире поспорил с народным депутатом от «Европейской солидарности» Ириной Геращенко. В результате она обвинила его в сексизме и покинула студию.

Арестович тогда обвинил «ЕС» в том, что эта политсила искажает информацию о состоянии дел на фронте, и заявил, что «Евросолидарность» открыто работает против информационной безопасности государства, а на телеканале «Прямой» обсуждают внешний вид президента Украины Владимира Зеленского — мол, на нем не так шлем или бронежилет сидит.