84-летнего Папу Римского прооперируют — детали

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Ракурс

Папе Римскому Франциску проведут операцию на кишечнике. О хирургическом вмешательстве 4 июля сообщил портал Vatican News.

Как заявил директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни, понтифик сегодня ляжет в римскую клинику, где ему проведут плановую операцию по поводу симптоматического стеноза (дивертикулярной болезни кишечника). Речь идет о сужении толстой кишки.

В коротком объявлении не уточняется, когда будет проведена операция, но в Ватикане пообещали объявить о ее завершении.

Всего тремя часами ранее Франциск радостно приветствовал публику на площади Святого Петра в Риме на воскресной проповеди и сообщил, что в сентябре отправится в Венгрию и Словакию.

Ранее врачи рекомендовали Папе Римскому находиться на диете. Они считают, что избавление от лишнего веса поможет 84-летнему понтифику в борьбе с болями в спине. Ему посоветовали есть маленькими порциями рис, рыбу, фрукты и овощи. Из рациона следует исключить макароны и все мучное.

«Ракурс» сообщал, что в январе Франциск и его предшественник почетный Папа Римский Бенедикт XVI сделали прививки от коронавируса.