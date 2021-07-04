84-річного Папу Римського прооперують – деталі

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Ракурс

Папі Римському Франциску проведуть операцію на кишківнику. Про хірургічне втручання 4 липня повідомив портал Vatican News.

Як заявив директор прес-служби Святого Престолу Маттео Бруні, понтифік сьогодні ляже у римську клініку, де йому проведуть планову операція з приводу симптоматичного стенозу (дивертикулярної хвороби кишківника). Йдеться про звуження товстої кишки.

У короткому оголошенні не уточнюється, коли буде проведена операція, але у Ватикані пообіцяли оголосити про її завершення.

Всього трьома годинами раніше Франциск радісно вітав публіку на площі Святого Петра у Римі на недільній проповіді і повідомив, що у вересні відправиться в Угорщину і Словаччину.

Раніше лікарі рекомендували Папі Римському перебувати на дієті. Вони вважають, що позбавлення від зайвої ваги допоможе 84-річному понтифіку у боротьбі з болями в спині. Йому порадили їсти маленькими порціями рис, рибу, фрукти і овочі. З раціону слід виключити макарони й усе борошняне.

«Ракурс» повідомляв, що у січні Франциск і його попередник почесний Папа Римський Бенедикт XVI зробили щеплення від коронавірусу.