Збірну України зустрічають в "Борисполі"

https://racurs.ua/ua/n156969-zbirnu-ukrayiny-zustrichaut-v-boryspoli-translyaciya.html

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Футболістів збірної України 4 липня зустрічають в аеропорту «Бориспіль» після гри в чвертьфіналі Євро-2020. Приблизно півтисячі людей прийшло до фан-зони в Борисполі. Чимало людей святкують в аеропорту в амуніції збірної.

Команда вперше в історії грала в ¼ чемпіонату Європи, але програла збірній Англії із рахунком 0:4.

Очікується, що на сцені сьогодні виступлять ТНМК та Ярмак. Фани тримають українські прапори, а деякі маленькі вболівальники принесли з собою м’ячі для автографів.