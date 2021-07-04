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Ракурс
Збірну України зустрічають в "Борисполі"

Збірну України зустрічають в «Борисполі» (ТРАНСЛЯЦІЯ)

4 лип 2021, 16:49
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Футболістів збірної України 4 липня зустрічають в аеропорту «Бориспіль» після гри в чвертьфіналі Євро-2020. Приблизно півтисячі людей прийшло до фан-зони в Борисполі. Чимало людей святкують в аеропорту в амуніції збірної.

Команда вперше в історії грала в ¼ чемпіонату Європи, але програла збірній Англії із рахунком 0:4.


Очікується, що на сцені сьогодні виступлять ТНМК та Ярмак. Фани тримають українські прапори, а деякі маленькі вболівальники принесли з собою м’ячі для автографів.

Джерело: Ракурс


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