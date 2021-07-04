Сборную Украины встречают в «Борисполе»

https://racurs.ua/n156969-sbornuu-ukrainy-vstrechaut-v-borispole-translyaciya.html

Ракурс

Футболистов сборной Украины 4 июля встречают в аэропорту «Борисполь» после игры в четвертьфинале Евро-2020. Примерно полтысячи людей пришло в фан-зону в Борисполе. Многие празднуют в аэропорту в амуниции сборной.

Команда впервые в истории играла в ¼ чемпионата Европы, но проиграла сборной Англии со счетом 0:4.

Ожидается, что на сцене сегодня выступят ТНМК и Ярмак. Фаны держат украинские флаги, а некоторые маленькие болельщики принесли с собой мячи для автографов.