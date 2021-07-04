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Ракурс
Сборную Украины встречают в «Борисполе»

Сборную Украины встречают в «Борисполе» (ТРАНСЛЯЦИЯ)

4 июл 2021, 16:49
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Футболистов сборной Украины 4 июля встречают в аэропорту «Борисполь» после игры в четвертьфинале Евро-2020. Примерно полтысячи людей пришло в фан-зону в Борисполе. Многие празднуют в аэропорту в амуниции сборной.

Команда впервые в истории играла в ¼ чемпионата Европы, но проиграла сборной Англии со счетом 0:4.


Ожидается, что на сцене сегодня выступят ТНМК и Ярмак. Фаны держат украинские флаги, а некоторые маленькие болельщики принесли с собой мячи для автографов.

Источник: Ракурс


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