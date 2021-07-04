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Сборную Украины встречают в «Борисполе»
Сборную Украины встречают в «Борисполе» (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n156969-sbornuu-ukrainy-vstrechaut-v-borispole-translyaciya.htmlРакурс
Футболистов сборной Украины 4 июля встречают в аэропорту «Борисполь» после игры в четвертьфинале Евро-2020. Примерно полтысячи людей пришло в фан-зону в Борисполе. Многие празднуют в аэропорту в амуниции сборной.
Команда впервые в истории играла в ¼ чемпионата Европы, но проиграла сборной Англии со счетом 0:4.
Ожидается, что на сцене сегодня выступят ТНМК и Ярмак. Фаны держат украинские флаги, а некоторые маленькие болельщики принесли с собой мячи для автографов.
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