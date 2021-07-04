Покорение Стокгольма — 2,03 м Магучих и рекорд Украины Рыжиковой

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Ракурс

Украинские легкоатлетки потрясающе выступили 4 июля на Бриллиантовой лиге — самых престижных соревнованиях по легкой атлетике.

Рекорд Рыжиковой

Бегунья Анна Рыжикова превзошла рекорд Украины в беге на 400 м с барьерами, который держался 17 лет. Легкоатлетка из Днепра выбежала из 53 секунд — 52.96 сек.

Это третий результат в забеге. Победила голландка Фемке Бол, второй была американка Шамье Литтл. Виктория Ткачук финишировала пятой также с личным рекордом — 54,36 с.

Рыжикова и Ткачук продолжают подготовку к Олимпиаде через старты в Бриллиантовой лиге. Несколько дней назад украинки пробежали на этапе в Осло и обе финишировали на подиуме. Обе спортсменки в этом году несколько раз обновили личный рекорд и имеют лицензию на Олимпиаду в Токио.

Рыжикова превзошла рекорд 17-летней давности, принадлежавший Татьяне Терещук-Антиповой, который она установила на Олимпийских играх (53.37 секунд), на 0.41 секунды. Анна теперь в топ-5 самых быстрых бегунок сезона.

До Рыжиковой лишь 20 спортсменкам в истории удалось вибежать из 53 секунд. Кроме бега 400 м с барьерами, Анна в этом году также обновила личный рекорд на дистанции 400 м.

Лучший результат сезона Магучих

19-летняя Ярослава Магучих прыгнула в высоту на 2,03 м, обновив лучший результат сезона в мире. На шведском этапе вместе с ней соревновалась еще одна украинка — Ирина Геращенко. Она в итоге четвертая с 1,96 м.

Перед этапом в Стокгольме Магучих прыгнула с результатом 2,01 метра на Мемориале Лонского, установив лучший результат сезона.

С Ярославой соперничала австралийка Никола МакДермотт, но ей покорились только 2,01 м.

Магучих попыталась взять высоту 2.07 м и повторить мировой рекорд Бланки Влашич, установленный 14 лет назад. Однако все три попытки украинки пока оказались неудачными.

Только четырем прыгуньям удалось прыгнуть 2 м в 2021 году.

2,03 м — это второй лучший результат в карьере Магучих в прыжках на открытом воздухе. На чемпионате мира-2019 в Дохе Ярослава прыгнула на 2,04 м. Ее личный рекорд — 2,06 м. Этот прыжок она совершила в помещении.

Прыжки Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук с личным рекордом сезона сегодня финишировала третьей в прыжках в длину. Это вторая «бронза» для украинки на этапах Бриллиантовой лиги в этом году.

В третьей попытки украинка показала результат 6,79 м. Это повторение ее лучшего результата в сезоне.

Личный рекорд Бех-Романчук составляет 6,93 м. Его она установила на чемпионате Украины в Луцке в 2016 году.