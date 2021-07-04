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Покорение Стокгольма — 2,03 м Магучих и рекорд Украины Рыжиковой
Покорение Стокгольма — 2,03 м Магучих и рекорд Украины Рыжиковой (ВИДЕО)https://racurs.ua/n156974-pokorenie-stokgolma-2-03-m-maguchih-i-rekord-ukrainy-ryjikovoy-video.htmlРакурс
Украинские легкоатлетки потрясающе выступили 4 июля на Бриллиантовой лиге — самых престижных соревнованиях по легкой атлетике.
Рекорд Рыжиковой
Бегунья Анна Рыжикова превзошла рекорд Украины в беге на 400 м с барьерами, который держался 17 лет. Легкоатлетка из Днепра выбежала из 53 секунд — 52.96 сек.
Это третий результат в забеге. Победила голландка Фемке Бол, второй была американка Шамье Литтл. Виктория Ткачук финишировала пятой также с личным рекордом — 54,36 с.
Рыжикова и Ткачук продолжают подготовку к Олимпиаде через старты в Бриллиантовой лиге. Несколько дней назад украинки пробежали на этапе в Осло и обе финишировали на подиуме. Обе спортсменки в этом году несколько раз обновили личный рекорд и имеют лицензию на Олимпиаду в Токио.
Рыжикова превзошла рекорд 17-летней давности, принадлежавший Татьяне Терещук-Антиповой, который она установила на Олимпийских играх (53.37 секунд), на 0.41 секунды. Анна теперь в топ-5 самых быстрых бегунок сезона.
До Рыжиковой лишь 20 спортсменкам в истории удалось вибежать из 53 секунд. Кроме бега 400 м с барьерами, Анна в этом году также обновила личный рекорд на дистанции 400 м.
Лучший результат сезона Магучих
19-летняя Ярослава Магучих прыгнула в высоту на 2,03 м, обновив лучший результат сезона в мире. На шведском этапе вместе с ней соревновалась еще одна украинка — Ирина Геращенко. Она в итоге четвертая с 1,96 м.
Перед этапом в Стокгольме Магучих прыгнула с результатом 2,01 метра на Мемориале Лонского, установив лучший результат сезона.
С Ярославой соперничала австралийка Никола МакДермотт, но ей покорились только 2,01 м.
Магучих попыталась взять высоту 2.07 м и повторить мировой рекорд Бланки Влашич, установленный 14 лет назад. Однако все три попытки украинки пока оказались неудачными.
Только четырем прыгуньям удалось прыгнуть 2 м в 2021 году.
2,03 м — это второй лучший результат в карьере Магучих в прыжках на открытом воздухе. На чемпионате мира-2019 в Дохе Ярослава прыгнула на 2,04 м. Ее личный рекорд — 2,06 м. Этот прыжок она совершила в помещении.
Прыжки Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук с личным рекордом сезона сегодня финишировала третьей в прыжках в длину. Это вторая «бронза» для украинки на этапах Бриллиантовой лиги в этом году.
В третьей попытки украинка показала результат 6,79 м. Это повторение ее лучшего результата в сезоне.
Личный рекорд Бех-Романчук составляет 6,93 м. Его она установила на чемпионате Украины в Луцке в 2016 году.
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