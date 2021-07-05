На Донбасі загинув український військовий, ще троє поранені. Фото: vchasnoua

https://racurs.ua/ua/n157022-na-donbasi-zagynuv-ukrayinskyy-viyskovyy-sche-troie-poraneni.html

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На Донбасі внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець, ще троє бійців отримали поранення.

5 липня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню. Російські найманці здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це повідомили у прес-службі операції Об'єднаних сил.

Українських захисників було терміново евакуйовано та доправлено до лікувального закладу. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

На місці події працюють представники військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.

Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

Нагадаємо, на Донбасі 4 липня в результаті здійсненого російсько-терористичними військами обстрілу загинув начальник медичного пункту механізованого батальйону 93-ї ОМБр Юрій Письменний (позивний «Феофан»).