Спробу звільнити Вітренка вдруге заблокував ОАСК – подробиці. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n157021-sprobu-zvilnyty-vitrenka-vdruge-zablokuvav-oask-podrobyci.html

Ракурс

Юрій Вітренко залишається головою «Нафтогазу» — Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) зупинив дію припису Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) на ім’я наглядової ради «Нафтогазу».

У приписі НАЗК вимагало розірвати контракт з Вітренком на підставі ч. 2 ст. 26 закону України «Про запобігання корупції». Про рішення ОАСК повідомили у прес-службі «Нафтогазу».

Там підкреслили, що рішення суду узгоджується з висновками міжнародної юридичної компанії, які є в розпорядженні НАК, про порушення з боку антикорупційного агентства.

Компанія відзначає, що НАЗК має звернутися до суду для звільнення Вітренка, а не видавати припис наглядовій раді.

Нагадаємо, це вже другий припис НАЗК, який оскаржено в суді. Перший було подано на ім’я Кабміну — також з вимогою звільнити Вітренка.