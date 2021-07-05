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Ракурс
Спробу звільнити Вітренка вдруге заблокував ОАСК – подробиці. Фото: УП

Спробу звільнити Вітренка вдруге заблокував ОАСК — подробиці

5 лип 2021, 19:39
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Юрій Вітренко залишається головою «Нафтогазу» — Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) зупинив дію припису Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) на ім’я наглядової ради «Нафтогазу».

У приписі НАЗК вимагало розірвати контракт з Вітренком на підставі ч. 2 ст. 26 закону України «Про запобігання корупції». Про рішення ОАСК повідомили у прес-службі «Нафтогазу».

Там підкреслили, що рішення суду узгоджується з висновками міжнародної юридичної компанії, які є в розпорядженні НАК, про порушення з боку антикорупційного агентства.

Компанія відзначає, що НАЗК має звернутися до суду для звільнення Вітренка, а не видавати припис наглядовій раді.

Нагадаємо, це вже другий припис НАЗК, який оскаржено в суді. Перший було подано на ім’я Кабміну — також з вимогою звільнити Вітренка.

Джерело: Ракурс


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