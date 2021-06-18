Судову тяганину навколо призначення Вітренка пояснив Шмигаль. Фото: Ютуб

https://racurs.ua/ua/n156349-sudovu-tyaganynu-navkolo-pryznachennya-vitrenka-poyasnyv-shmygal.html

Ракурс

Під час процедури призначення Юрія Вітренка головою правління НАК «Нафтогаз України» Кабінет міністрів діяв у межах закону, заявив Денис Шмигаль.

Уряд продовжить дотримуватися коректності всіх процедур. І очікує такого ж ставлення від інших учасників процесу, — написав прем'єр-міністр України на своїй сторінці у Facebook.

Шмигаль сказав, що Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) винесло йому припис, де фактично, за його словами, вимагає порушити закони України та скасувати окремі пункти розпорядження Кабінету міністрів. Мова йде про припинення дії контракту з головою правління «Нафтогазу».

Логічно, що після цього припису довелося звертатися до суду, аби скасувати його як такий, що не відповідає законодавству України, — пояснив прем'єр.

Глава уряду додав, що Кабінет міністрів є колегіальним органом. Це означає, що не прем'єр-міністр ухвалює постанови чи розпорядження — за них голосують члени уряду.

Позовна заява щодо незаконності припису НАЗК вже в суді. Рішення, отримане за результатами судового процесу, буде найкращим розв’язанням ситуації, що склалася. А вже сьогодні суд виніс ухвалу про забезпечення адміністративного позову шляхом припинення дії припису НАЗК до набрання законної сили рішення суду по суті справи, — заявив Шмигаль.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва зупинив припис Нацагентства з питань запобігання корупції щодо необхідності розірвання контракту з главою нацкомпанії «Нафтогаз» Юрієм Вітренком.