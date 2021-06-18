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Членів «Муніципальної варти» підозрюють в організації незаконного стрілецького полігону, фото: СБУ
Незаконний стрілецький полігон у Києві виявила СБУ (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n156348-nezakonnyy-strileckyy-poligon-u-kyievi-vyyavyla-sbu-foto-video.htmlРакурс
У Києві на території колишнього дитячого табору у Дарницькому районі СБУ виявила незаконно облаштований стрілецький полігон.
Про це повідомляє прес-центр спецслужби.
За інформацією слідства, до організації полігону причетні члени громадського формування з охорони громадського порядку «Муніципальна варта».
Зазначається, що тренування зі стрільби на цьому стадіоні здійснювалися з використанням незареєстрованої вогнепальної зброї.
Крім того, учасники групи зберігали боєприпаси, вибухові речовини та засоби ураження, незаконно переміщені з району проведення ООС, — зазначають у СБУ.
Під час обшуків у помешканнях фігурантів виявили:
- гранатомет РПГ-22;
- 400 г тротилу;
- два корпуси гранат РГД-5;
- напівавтоматичний пістолет KRISS виробництва США калібру 9*21 мм;
- майже сотню набоїв різного калібру;
- значну кількість мисливської нарізної зброї.
Відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу. Тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам.
Нагадаємо, нещодавно у Донецькій області СБУ виявила замаскований схрон зі зброєю, який створили для бойовиків незаконного збройного формування відомого російського терориста Ігоря Гіркіна.
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