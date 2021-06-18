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Членів «Муніципальної варти» підозрюють в організації незаконного стрілецького полігону, фото: СБУ

Незаконний стрілецький полігон у Києві виявила СБУ (ФОТО, ВІДЕО)

18 чер 2021, 17:16
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У Києві на території колишнього дитячого табору у Дарницькому районі СБУ виявила незаконно облаштований стрілецький полігон.

Про це повідомляє прес-центр спецслужби.

За інформацією слідства, до організації полігону причетні члени громадського формування з охорони громадського порядку «Муніципальна варта».

Зазначається, що тренування зі стрільби на цьому стадіоні здійснювалися з використанням незареєстрованої вогнепальної зброї.

Крім того, учасники групи зберігали боєприпаси, вибухові речовини та засоби ураження, незаконно переміщені з району проведення ООС, — зазначають у СБУ.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів виявили:

  • гранатомет РПГ-22;
  • 400 г тротилу;
  • два корпуси гранат РГД-5;
  • напівавтоматичний пістолет KRISS виробництва США калібру 9*21 мм;
  • майже сотню набоїв різного калібру;
  • значну кількість мисливської нарізної зброї.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу. Тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам.

Членів «Муніципальної варти» підозрюють в організації незаконного стрілецького полігону, фото: СБУ


Нагадаємо, нещодавно у Донецькій області СБУ виявила замаскований схрон зі зброєю, який створили для бойовиків незаконного збройного формування відомого російського терориста Ігоря Гіркіна.

Джерело: Ракурс


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