Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Членов «Муниципальной охраны» подозревают в организации незаконного стрелкового полигона, фото: СБУ

Незаконный стрелковый полигон в Киеве обнаружила СБУ (ФОТО, ВИДЕО)

18 июн 2021, 17:16
999

В Киеве на территории бывшего детского лагеря в Дарницком районе СБУ обнаружила незаконно оборудованный стрелковый полигон.

Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

По информации следствия, к организации полигона причастны члены общественного формирования по охране общественного порядка «Муниципальная стража».

Отмечается, что тренировки по стрельбе на этом стадионе проводились с использованием незарегистрированного огнестрельного оружия.

Кроме того, участники группы хранили боеприпасы, взрывчатые вещества и средства поражения, незаконно перемещеные из района проведения ООС, — отмечают в СБУ.

Во время обысков в помещениях фигурантов обнаружили:

  • гранатомет РПГ-22;
  • 400 г тротила;
  • два корпуса гранат РГД-5,
  • полуавтоматический пистолет KRISS производства США калибра 9*21 мм;
  • почти сотню патронов различного калибра;
  • значительное количество охотничьего нарезного оружия.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении фигурантам.

Членов «Муниципальной охраны» подозревают в организации незаконного стрелкового полигона, фото: СБУ


Напомним, недавно в Донецкой области СБУ обнаружила замаскированный схрон с оружием, который создали для боевиков незаконного вооруженного формирования известного российского террориста Игоря Гиркина.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров