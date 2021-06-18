Членов «Муниципальной охраны» подозревают в организации незаконного стрелкового полигона, фото: СБУ

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В Киеве на территории бывшего детского лагеря в Дарницком районе СБУ обнаружила незаконно оборудованный стрелковый полигон.

Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

По информации следствия, к организации полигона причастны члены общественного формирования по охране общественного порядка «Муниципальная стража».

Отмечается, что тренировки по стрельбе на этом стадионе проводились с использованием незарегистрированного огнестрельного оружия.

Кроме того, участники группы хранили боеприпасы, взрывчатые вещества и средства поражения, незаконно перемещеные из района проведения ООС, — отмечают в СБУ.

Во время обысков в помещениях фигурантов обнаружили:

гранатомет РПГ-22;

400 г тротила;

два корпуса гранат РГД-5,

полуавтоматический пистолет KRISS производства США калибра 9*21 мм;

почти сотню патронов различного калибра;

значительное количество охотничьего нарезного оружия.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении фигурантам.

Напомним, недавно в Донецкой области СБУ обнаружила замаскированный схрон с оружием, который создали для боевиков незаконного вооруженного формирования известного российского террориста Игоря Гиркина.