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Членов «Муниципальной охраны» подозревают в организации незаконного стрелкового полигона, фото: СБУ
Незаконный стрелковый полигон в Киеве обнаружила СБУ (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n156348-nezakonnyy-strelkovyy-poligon-v-kieve-obnarujila-sbu-foto-video.htmlРакурс
В Киеве на территории бывшего детского лагеря в Дарницком районе СБУ обнаружила незаконно оборудованный стрелковый полигон.
Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.
По информации следствия, к организации полигона причастны члены общественного формирования по охране общественного порядка «Муниципальная стража».
Отмечается, что тренировки по стрельбе на этом стадионе проводились с использованием незарегистрированного огнестрельного оружия.
Кроме того, участники группы хранили боеприпасы, взрывчатые вещества и средства поражения, незаконно перемещеные из района проведения ООС, — отмечают в СБУ.
Во время обысков в помещениях фигурантов обнаружили:
- гранатомет РПГ-22;
- 400 г тротила;
- два корпуса гранат РГД-5,
- полуавтоматический пистолет KRISS производства США калибра 9*21 мм;
- почти сотню патронов различного калибра;
- значительное количество охотничьего нарезного оружия.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении фигурантам.
Напомним, недавно в Донецкой области СБУ обнаружила замаскированный схрон с оружием, который создали для боевиков незаконного вооруженного формирования известного российского террориста Игоря Гиркина.
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