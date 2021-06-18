Судебную волокиту вокруг назначения Витренко объяснил Шмыгаль. Фото: Ютуб

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Во время процедуры назначения Юрия Витренко председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Кабинет министров действовал в рамках закона, заявил Денис Шмыгаль.

Правительство продолжит соблюдать корректность всех процедур. И ждет такого же отношения от других участников процесса, — написал премьер-министр Украины на своей странице в Facebook.

Шмыгаль сказал, что Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) вынесло ему предписание, где фактически, по его словам, требует нарушить законы Украины и отменить отдельные пункты распоряжения Кабинета министров. Речь идет о прекращении действия контракта с председателем правления «Нафтогаза».

Логично, что после этого предписания пришлось обращаться в суд, чтобы отменить его как не соответствующее законодательству Украины, — объяснил премьер.

Глава правительства добавил, что Кабинет министров является коллегиальным органом. Это означает, что премьер-министр принимает постановления либо распоряжения — за них голосуют члены правительства.

Исковое заявление о незаконности предписания НАПК уже в суде. Решение, полученное по результатам судебного процесса, будет лучшим решением сложившейся ситуации. А уже сегодня суд вынес решение об обеспечении административного иска путем приостановки действия предписания НАПК до вступления в законную силу решения суда по существу дела, — заявил Шмыгаль.

Напомним, Окружной административный суд Киева остановил предписание Нацагентства по предупреждению коррупции о необходимости расторжения контракта с главой нацкомпании «Нафтогаз» Юрием Витренко.