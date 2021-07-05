Зінченко привіз до Львова німецького хірурга для дітей з вадами. Фото: УАФ

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Ракурс

Олександр Зінченко, півзахисник збірної України, профінансував з призових за Євро 2020 приїзд до Львова відомого німецького пластичного хірурга Клауса Екснера.

Упродовж тижня фахівець буде оперувати дітей з вродженими й післяопіковими ушкодженнями. Про це повідомили на сторінці української збірної на Facebook.

Візит лікаря, який вже втринадцяте приїздить в Україну, приурочили до Євро 2020. Німецький лікар уже проконсультував 34 дітей зі складними набутими й вродженими вадами.

Упродовж цього тижня заплановано щонайменше 24 оперативні втручання. Ці операції професор проведе спільно з українськими лікарями.

Нагадаємо, Зінченко разом зі збірною України повернувся до Києва. Українці вперше в історії вийшли в плей-офф чемпіонату Європи, однак у чвертьфіналі поступились збірній Англії з рахунком 0:4 і припинили участь у турнірі.