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Ракурс
Зинченко привез во Львов немецкого хирурга для детей с повреждениями

Зинченко привез во Львов немецкого хирурга для детей с повреждениями

5 июл 2021, 19:06
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Александр Зинченко, полузащитник сборной Украины, профинансировал из призовых за Евро 2020 приезд во Львов известного немецкого пластического хирурга Клауса Экснера.

В течение недели специалист будет оперировать детей с врожденными и послеожоговыми повреждениями. Об этом сообщили на странице украинской сборной на Facebook.

Визит врача, который уже в тринадцатый раз приезжает в Украину, приурочили к Евро 2020. Немецкий врач уже проконсультировал 34 детей со сложными приобретенными и врожденными повреждениями.

В течение этой недели запланировано не менее 24 оперативных вмешательств. Эти операции профессор проведет совместно с украинскими врачами.

Напомним, Зинченко вместе со сборной Украины вернулся в Киев. Украинцы впервые в истории вышли в плей-офф чемпионата Европы, однако в четвертьфинале уступили сборной Англии со счетом 0:4 и прекратили участие в турнире.

Источник: Ракурс


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