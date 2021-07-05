Как попасть в ЕС, который не признает все вакцины – советы туристам

https://racurs.ua/n157019-kak-popast-v-es-kotoryy-ne-priznaet-vse-vakciny-sovety-turistam.html

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Для въезда в Европейский Союз (ЕС) нужно иметь так называемый паспорт вакцинации — цифровой сертификат EU Digital COVID Certificate.

В него вносят информацию о полном курсе прививок против COVID-19, отрицательный ПЦР-тест или данные о том, что человек уже переболел коронавирусом. Об этом пишет «РБК-Украина».

Государства-члены могут свободно принимать документы, выданные в третьих странах для вакцинации. Они должны содержать информацию, позволяющую идентифицировать человека, тип вакцины и дату введения вакцины, — сказал представитель Еврокомиссии по вопросам здравоохранения Стефан де Кеерсмакер.

Таким документом может быть международное свидетельство о вакцинации, которое уже выдают украинцам для пересечения границы. Однако каждая страна блока может устанавливать свои правила въезда на ее территорию.

Кроме того, в Евросоюзе признают иммунизацию препаратами, одобренными регулятором EMA. Сейчас в перечень входят Comirnaty от Pfizer-BioNTech, Spikevax от Moderna, Janssen от Johnson & Johnson и европейская Vaxzevria от Oxford-AstraZeneca.

В ЕС пока официально не признали индийский препарат против коронавируса Covishield, которым вакцинируют украинцев. На Кипр, например, можно улететь, если вы сделали прививку Pfizer или европейской AstraZeneca, а не ее корейским или индийским вариантом. Министр здравоохранения Виктор Ляшко считает такое положение вещей нарушением прав.

Сейчас вопрос признания в ЕС вакцин CoviShield и CoronaVac обсуждается одновременно на нескольких уровнях. Гендиректор Serum Institute of India заявил, что подал заявку в EMA на регистрацию CoviShield еще месяц назад, и уверен, что европейский регулятор одобрит вакцину.

Также Украина договаривается отдельно с каждым европейским государством о взаимном признании национальных COVID-сертификатов и свидетельств о вакцинации.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом де-факто может возобновиться через две недели. В Министерстве иностранных дел надеются, что ЕС включит Украину в список стран безопасных для путешествий.

Источник: «РБК-Украина»