Як потрапити в ЄС, який не визнає всі вакцини — поради туристам. Фото: Дивись інфо

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Для в’їзду в Європейський Союз (ЄС) потрібно мати так званий паспорт вакцинації — цифровий сертифікат EU Digital COVID Certificate.

До нього вносять інформацію про повний курс щеплень проти COVID-19, негативний ПЛР-тест або дані про те, що людина вже перехворіла на коронавірус. Про це пише «РБК-Україна».

Держави-члени можуть вільно приймати документи, видані в третіх країнах для вакцинації. Вони повинні містити інформацію, яка дозволяє ідентифікувати людину, тип вакцини та дату введення вакцини, — сказав речник Єврокомісії з питань охорони здоров’я Стефан де Кеєрсмакер.

Таким документом може бути міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке вже видають українцям для перетину кордону. Проте кожна країна блоку може встановлювати свої правила в’їзду на її територію.

Крім того, в Євросоюзі визнають імунізацію препаратами, схваленими регулятором EMA. Наразі в перелік входять Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Spikevax від Moderna, Janssen від Johnson & Johnson і європейська Vaxzevria від Oxford-AstraZeneca.

В ЄС наразі офіційно не визнали індійський препарат проти коронавірусу Covishield, яким вакцинують українців. На Кіпр, наприклад, можна полетіти, якщо ви зробили щеплення Pfizer або європейською AstraZeneca, а не її корейським або індійським варіантом. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко вважає такий стан речей порушенням прав.

Зараз питання визнання в ЄС вакцин CoviShield і CoronaVac обговорюється одночасно на декількох рівнях. Гендиректор Serum Institute of India заявив, що подав заявку в EMA на реєстрацію CoviShield ще місяць тому, і впевнений, що європейський регулятор схвалить вакцину.

Також Україна домовляється окремо з кожною європейською державою про взаємне визнання національних COVID-сертифікатів і свідоцтв про вакцинацію.

Нагадаємо, безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом де-факто може відновитися через два тижні. У Міністерстві закордонних справ сподіваються, що ЄС включить Україну до списку країн безпечних для подорожей.

Джерело: «РБК-Україна»