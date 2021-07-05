Попытку уволить Витренко во второй раз заблокировал ОАСК. Фото: УП

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Юрий Витренко остается главой «Нафтогаза» — Окружной административный суд Киева (ОАСК) остановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на имя наблюдательного совета «Нафтогаза».

В предписании НАПК требовало разорвать контракт с Витренко на основании ч. 2 ст. 26 закона Украины «О предотвращении коррупции». О решении ОАСК сообщили в пресс-службе «Нафтогаза».

Там подчеркнули, что решение суда согласуется с выводами международной юридической компании, которые есть в распоряжении НАК, о нарушениях со стороны антикоррупционного агентства.

Компания отмечает, что НАПК нужно обратиться в суд для увольнения Витренко, а не выдавать предписание наблюдательному совету.

Напомним, это уже второе предписание НАПК, обжалованное в суде. Первое было подано на имя Кабмина — также с требованием уволить Витренко.