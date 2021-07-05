4 липня на Донбасі загинув український військовий, фото: 93-тя ОМБр «Холодний Яр»

https://racurs.ua/ua/n156979-viyskovyy-medyk-zagynuv-v-rezultati-obstrilu-na-donbasi-detali-foto.html

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На Донбасі вчора, 4 липня, в результаті здійсненого російсько-терористичними військами обстрілу загинув начальник медичного пункту механізованого батальйону 93-ї ОМБр Юрій Письменний (позивний «Феофан»).

У загиблого залишилися дружина та дорослий син. Про це повідомляється на сторінці 93-ї ОМБр «Холодний Яр» у соціальній мережі Фейсбук.

Зазначається, що Письменний отримав смертельні поранення уламками ворожого снаряда.

Народився він 4 березня 1962 року. Мешкав у Дніпрі, у 1987 році закінчив Дніпропетровський медичний інститут. У 2016 році пішов на війну медиком-волонтером — служив у Першому добровольчому мобільному шпиталі імені Пирогова.

Наприкінці 2018 року Письменний призивався до лав Збройних сил України й очолив медичний пункт батальйону. Тиждень тому отримав чергове військове звання «капітан».

Він врятував життя десяткам бійців. Усі, хто з 18-го року був поранений у батальйоні, проходили через його руки, — зазначив начальник медичної служби 93-ї бригади Анатолій Чуйкін.

Нагадаємо, загиблий 4 липня військовий — перша бойова втрата ЗСУ в цьому місяці.