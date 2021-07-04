5 липня - річниця визволення Краматорська і Словянська і день бікіні

https://racurs.ua/ua/n156978-5-lypnya-richnycya-vyzvolennya-kramatorska-i-slovyanska-ta-den-bikini.html

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5 липня світ відзначає день бікіні, день різнокольорових шкарпеток, а в Україні пригадують про сьому річницю визволення двох великих міст Донбасу від російських окупаційних військ — Краматорська і Слов’янська.

5 липня — день народження бікіні. Цього дня у 1946 році під час показу мод у Парижі манекенниця Мішлен Бернардіні вийшла на подіум, прикрита двома вузькими смужками тканини. Автор фасону купальника — модельєр Луї Реар.

Костюм охрестили «бікіні» — за ім’ям атолу, над яким чотирма днями раніше США провели випробування атомної бомби. Бікіні було заборонено на багатьох курортах, але в середині 1950-х років його доля круто змінилася з виходом на екрани фільму «І Бог створив жінку», де головна героїня Бріджит Бардо знялася в бікіні. Фільм став культовим, а купальники-бікіні — супермодними.

5 липня 2014 року Збройні сили України звільнили Краматорськ і Слов’янська від проросійських терористів.

Окупація Слов’янська розпочалася 12 квітня. У ніч з 12 на 13 квітня 2014 року на засідання РНБО було ухвалено рішення про проведення антитерористичної операції.

У першому бою за Слов’янськ 13 квітня загинув капітан СБУ «Альфа» Геннадій Біліченко, були важко поранені полковник Геннадій Кузнєцов, полковник Кукса і співробітник МВС Селіхов. Коли перша спецоперація провалилася, РНБО оголосило широкомасштабну АТО із залученням ЗСУ.

Українські сили змогли встановити контроль над горою Карачун, що має стратегічну важливість через її панівну висоту над містом Слов’янськ та розташовану на ній телевежу.

Влітку 2014 року точилися запеклі бої за міста, з яких можна контролювати всі дороги в радіусі кількох кілометрів. Саме у Слов’янську і Краматорську Донецької області українські військові й нацгвардійці чи не вперше зіткнулися з ворожими диверсійними групами, втім проросійські бойовики не змогли довго втримати міста.

5 липня о 13.00 розвідники Національної гвардії встановили над міськрадою Слов’янська український прапор. Того ж дня підрозділи ЗСУ увійшли і до Краматорська.

У боях за Слов’янськ Україна втратила 70 військових. Було знищено 470 терористів.

5 липня іменини у Григорія, Галактіона, Геннадія, Іуліанії, Євсевія, Уляни, Зінона, Зіни, Федора і Василя.

Цього дня також відзначають декілька кумедних свят. У США- це національний день пирога з яблучною начинкою і національний день трудоголіка.

5 липня відбулося чимало цікавих події у всесвітній історії та історії України.

У 1954 році Елвіс Преслі записав свою першу пісню «That's All Right, Mama».

5 липня 1943 року в складі Червоної армії створено авіаційний полк «Нормандія», що складався з французьких льотчиків.

У 1941 році в Кракові німецькою поліцією заарештований і депортований до Берліна один з лідерів Організації українських націоналістів Степан Бандера.

5 липня 1841 року Томас Кук відкрив перше в світі туристичне агентство.

У 1687 Бенджамін Мотт опублікував першу фундаментальну працю Ісаака Ньютона «Математичні початки натуральної філософії». У ній Ньютон сформулював закон всесвітнього тяжіння і три закони руху, що стали основою класичної механіки та названі його ім’ям.