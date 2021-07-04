5 июля — годовщина освобождения Краматорска и Славянска и день бикини

https://racurs.ua/n156978-5-iulya-godovschina-osvobojdeniya-kramatorska-i-slavyanska-i-den-bikini.html

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5 июля мир отмечает день бикини, день разноцветных носков, а в Украине вспоминают о седьмой годовщине освобождения двух крупных городов Донбасса от российских оккупационных войск — Краматорска и Славянска.

5 июля — день рождения бикини. В этот день в 1946 году во время показа мод в Париже манекенщица Мишлен Бернардини вышла на подиум, прикрытая двумя узкими полосками ткани. Автор фасона купальника — модельер Луи Реар.

Костюм окрестили «бикини» — по имени атолла, над которым четырьмя днями ранее США провели испытание атомной бомбы. Бикини было запрещено на многих курортах, но в середине 1950-х годов его судьба круто изменилась с выходом на экраны фильма «И Бог создал женщину», где главная героиня Бриджит Бардо снялась в бикини. Фильм стал культовым, а купальники-бикини — супермодными.

5 июля 2014 года Вооруженные силы Украины освободили Краматорск и Славянск от пророссийских террористов.

Оккупация Славянска началась 12 апреля. В ночь с 12 на 13 апреля 2014 года на заседание СНБО было принято решение о проведении антитеррористической операции.

В первом бою за Славянск 13 апреля погиб капитан СБУ «Альфа» Геннадий Биличенко, были тяжело ранены полковник Геннадий Кузнецов, полковник Кукса и сотрудник МВД Селихов. Когда первая спецоперация провалилась, СНБО объявило широкомасштабную АТО с привлечением ВСУ.

Украинские силы смогли установить контроль над горой Карачун, которая имеет стратегическую важность из-за ее господствующей высоты над городом Славянск и расположенной на ней телебашни.

Летом 2014 года шли ожесточенные бои за города, из которых можно контролировать все дороги в радиусе нескольких километров. Именно в Славянске и Краматорске Донецкой области украинские военные и нацгвардейцы чуть ли не впервые столкнулись с вражескими диверсионными группами, впрочем пророссийские боевики не смогли долго удержать города.

5 июля в 13.00 разведчики Национальной гвардии установили над горсоветом Славянска украинский флаг. В тот же день подразделения ВСУ вошли и в Краматорск.

В боях за Славянск Украина потеряла 70 военных. Было уничтожено 470 террористов.

5 июля именины у Григория, Галактиона, Геннадия, Иулиании, Евсевия, Ульяны, Зинона, Зины, Федора и Василия.

В этот день также отмечают несколько забавных праздников. В США — это национальный день пирога с яблочной начинкой и национальный день трудоголика.

5 июля состоялось немало интересных события во всемирной истории и истории Украины.

В 1954 году Элвис Пресли записал свою первую песню «That's All Right, Mama».

5 июля 1943 года в составе Красной армии создан авиационный полк «Нормандия», состоявший из французских летчиков.

В 1941 году в Кракове немецкой полицией арестован и депортирован в Берлин один из лидеров Организации украинских националистов Степан Бандера.

5 июля 1841 года Томас Кук открыл первое в мире туристическое агентство.

В 1687 году Бенджамин Мотт опубликовал первый фундаментальный труд Исаака Ньютона «Математические начала натуральной философии». В нем Ньютон сформулировал закон всемирного тяготения и три закона движения, ставие основой классической механики.