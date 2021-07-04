Крым дождался большой воды — в разгар курортного сезона из-за наводнения гибнут люди, фото — УП

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Ракурс

Крым продолжает «тонуть», из берегов могут выйти две реки. В Бахчисарайском районе оккупированного полуострова один человек погиб из-за подтопления. В регионе провели эвакуацию не менее 50 частных домов.

Больше всего пострадал населенный пункт Куйбышево, а у села Соколиное строят дамбу, сообщает «Крым. Реалии». В Соколином 4 июля произошел сход селевого потока.

Так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов заявил об опасности выхода из берегов рек Бельбек и Коккозка в Бахчисарайском районе, а местные спасатели сообщили о подтоплении психоневрологического интерната в Бахчисарае.

«Ракурс» сообщал о новых подтоплениях в Ялте, которая в июне уже пострадала от ливней, наводнений и схода селевых потоков.

На видео с места происшествия местные жители рассказывают о большом количестве мусора, который несет вдоль их улиц.

В селе Новобобровка Байдарской долины под Севастополем вышла из берегов река Бага, одна из дорог оказалась заблокированной.

В результате наводнения в оккупированном Крыму погиб один человек, еще один пострадал. Также сообщается о пропавшей без вести женщине. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на представителя «правительства» Крыма Евгений Кабанова.

Женщина погибла на юго-западе Крыма. Обстоятельства происшествия росСМИ не уточняют. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального масштаба.

Между тем синоптики не обещают в ближайшие дни существенного улучшения погоды. В понедельник, 5 июля, в западных, южных, восточных и центральных районах оккупированного полуострова прогнозируются сильные ливни. На завтра объявлено штормовое предупреждение.

Дожди продлятся до 7 июля, в четверг, 8 июля, ожидается скандинавский циклон, только к концу недели придет теплый антициклон. Начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила росСМИ, что в Бахчисарайском районе Крыма 3−4 июля выпали две месячные нормы осадков.

По данным оккупационных властей, в период с 16 по 18 июня в Ялте и восточном Крыму подтоплены 426 придомовых территорий, из них 356 домовладений. Из зоны подтопления эвакуировано 1,7 тыс. человек.