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Ракурс
Зеленскому показали «Томагавки» американского эсминца, фото — ОП

Зеленскому показали «Томагавки» американского эсминца (ФОТО)

4 июл 2021, 20:44
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Владимир Зеленский 4 июля, в День независимости США и в День украинских ВМС, побывал на борту американского ракетного эсминца USS Ross («Росс»).

Это судно 26 июня вошло в Черное море. Корабль имеет на вооружении пусковые установки с крылатыми ракетами Tomahawk («Томагавк»).

Зеленскому показали американские «Томагавки», фото — ОП

Зеленского ознакомили с оборудованием и вооружением эсминца. На борту президент пообщался с командующим 6-го флота ВМС США вице-адмиралом Юджином Блэком. С президентом на эсминец поднимались секретарь СНБО Алексей Данилов и председатель Офиса президента Андрей Ермак.

Зеленскому показали американские «Томагавки», фото — ОП

В пресс-службе ОП рассказали: Зеленский назвал символичным то, что в один день отмечаются День ВМС Украины и День независимости США.

Президент убежден, что самые масштабные за всю историю учения «Си Бриз» в этом году являются сигналом того, что Украина не остается наедине с российской агрессией.

Зеленскому показали американские «Томагавки», фото — ОП

Зеленскому показали американские «Томагавки», фото — ОП

Блэк заявил, что быть на учениях в Украине для него большая честь, поскльку он принимает на борту эсминца президента страны, которая борется за свою независимость.


Вице-адмирал рассказал, что во время учений отрабатывается совместимость флотов, что очень важно для взаимодействия украинских и американских военных на суше, на море и в воздухе.

Зеленскому показали американские «Томагавки», фото — ОП

Источник: Ракурс


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