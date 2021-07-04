Зеленському показали американські «Томагавки», фото — ОП

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Ракурс

Володимир Зеленський 4 липня, у День незалежності США та у День українських ВМС, побував на борту американського ракетного есмінця USS Ross («Росс»).

Це судно 26 червня увійшло в Чорне море. Корабель має на озброєнні пускові установки з крилатими ракетами Tomahawk («Томагавк»).

Зеленського ознайомили з обладнанням та озброєнням есмінця. На борту президент поспілкувався з командувачем 6-го флоту Військово-морських сил США віце-адміралом Юджином Блеком. Із президентом на есмінець підіймалися секретар РНБО Олексій Данілов та голова Офісу президента Андрій Єрмак.

В прес-службі ОП розповіли: Зеленський назвав символічним те, що в один день відзначаються День ВМС України та День незалежності США.

Президент висловив переконання, що наймасштабніші за всю історію навчання «Сі Бриз» цьогоріч є сигналом того, що Україна не залишається наодинці з російською агресією.

Блек заявив, що бути на навчаннях в Україні — велика честь, адже він приймає на борту есмінця президента країни, яка бореться за свою незалежність.

Віце-адмірал розповів, що під час навчань відпрацьовується взаємосумісність флотів, що є дуже важливим для взаємодії українських та американських військових на суші, на морі та в повітрі.