Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зеленському показали американські «Томагавки», фото — ОП

Зеленському показали «Томагавки» американського есмінця (ФОТО)

4 лип 2021, 20:44
999

Володимир Зеленський 4 липня, у День незалежності США та у День українських ВМС, побував на борту американського ракетного есмінця USS Ross («Росс»).

Це судно 26 червня увійшло в Чорне море. Корабель має на озброєнні пускові установки з крилатими ракетами Tomahawk («Томагавк»).

Зеленському показали американські «Томагавки», фото — ОП

Зеленського ознайомили з обладнанням та озброєнням есмінця. На борту президент поспілкувався з командувачем 6-го флоту Військово-морських сил США віце-адміралом Юджином Блеком. Із президентом на есмінець підіймалися секретар РНБО Олексій Данілов та голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Зеленському показали американські «Томагавки», фото — ОП

В прес-службі ОП розповіли: Зеленський назвав символічним те, що в один день відзначаються День ВМС України та День незалежності США.

Президент висловив переконання, що наймасштабніші за всю історію навчання «Сі Бриз» цьогоріч є сигналом того, що Україна не залишається наодинці з російською агресією.

Зеленському показали американські «Томагавки», фото — ОП

Блек заявив, що бути на навчаннях в Україні — велика честь, адже він приймає на борту есмінця президента країни, яка бореться за свою незалежність.

Віце-адмірал розповів, що під час навчань відпрацьовується взаємосумісність флотів, що є дуже важливим для взаємодії українських та американських військових на суші, на морі та в повітрі.


Зеленському показали американські «Томагавки», фото — ОП

Зеленському показали американські «Томагавки», фото — ОП

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів