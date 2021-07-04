Крим дочекався великої води – на півострові через повінь гинуть люди, фото — УП

https://racurs.ua/ua/n156977-krym-dochekavsya-velykoyi-vody-na-pivostrovi-cherez-povin-gynut-ludy-video.html

Ракурс

Крим продовжує «тонути», з берегів можуть вийти дві річки. У Бахчисарайському районі окупованого півострова одна людина загинула через підтоплення. У регіоні провели евакуацію щонайменше 50 приватних будинків.

Найбільше постраждав населений пункт Куйбишеве, а біля села Соколине зводять дамбу, повідомляє «Крим. Реалії». У Соколиному 4 липня сталося сходження селевого потоку.

Так званий «глава Криму» Сергій Аксьонов заявив про небезпеку виходу з берегів річок Бельбек і Коккозка у Бахчисарайському районі, а місцеві рятувальники повідомили про підтоплення психоневрологічного інтернату в Бахчисараї.

«Ракурс» повідомляв про нові підтоплення в Ялті, яка у червні вже постраждала від злив, повені і сходження селевих потоків.

У відео з місця події місцеві мешканці розповідають про велику кількість сміття, яку несе вздовж їхніх вулиць.

У селі Новобобровка Байдарської долини під Севастополем вийшла з берегів річка Бага, одна з доріг виявилася заблокованою.

У результаті повені в окупованому Криму загинула одна людина, ще одна постраждала. Також повідомляється про зниклу безвісти жінку. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на представника «уряду» Криму Євген Кабанова.

Жінка загинула на південному заході Криму. Обставини події росЗМІ не уточнюють. В регіоні запровадили режим надзвичайної ситуації муніципального масштабу.

Тим часом синоптики не обіцяють у найближчі дні істотного поліпшення погоди. У понеділок, 5 липня, в західних, південних, східних та центральних районах окупованого півострова прогнозуються сильні зливи. На завтра оголосили штормове попередження.

Дощі триватимуть до 7 липня, у четвер, 8 липня, очікується скандинавський циклон, однак до кінця тижня прийде теплий антициклон. Начальник кримського Гідрометцентру Тетяна Любецька повідомила росЗМІ, що в Бахчисарайському районі Криму 3−4 липня випали дві місячні норми опадів.

За даними окупаційної влади, у період з 16 по 18 червня в Ялті і східному Криму підтоплено 426 прибудинкових територій, з них 356 домоволодінь. Із зони підтоплень евакуйовано 1,7 тис. людей.