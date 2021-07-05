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4 июля на Донбассе погиб украинский военный, фото: 93-я ОМБр «Холодный Яр»

Военный медик погиб в результате обстрела на Донбассе — детали (ФОТО)

5 июл 2021, 08:12
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На Донбассе вчера, 4 июля, в результате совершенного российско-террористическими войсками обстрела погиб начальник медицинского пункта механизированного батальона 93-й ОМБр Юрий Письменный (позывной «Феофан»).

У погибшего остались жена и взрослый сын. Об этом сообщается на странице 93-й ОМБр «Холодный Яр» в социальной сети Фейсбук.

Отмечается, что Письменный получил смертельные ранения осколками вражеского снаряда.

Родился он 4 марта 1962 года. Жил в Днепре, в 1987 году окончил Днепропетровский медицинский институт. В 2016 году ушел на войну медиком-волонтером — служил в Первом добровольческом мобильном госпитале имени Пирогова.

В конце 2018 года Письменный призывался в ряды Вооруженных сил Украины и возглавил медицинский пункт батальона. Неделю назад получил очередное воинское звание «капитан».

Он спас жизни десяткам бойцов. Все, кто с 18-го года был ранен в батальоне, проходили через его руки, — отметил начальник медицинской службы 93-й бригады Анатолий Чуйкин.

4 июля на Донбассе погиб украинский военный, фото: 93-я ОМБр «Холодный Яр»

Напомним, погибший 4 июля военный — первая боевая потеря ВСУ в этом месяце.

Источник: Ракурс


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