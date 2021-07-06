Соціологи встановили, кому з лідерів церков найбільше довіряють українці, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n157042-epifaniy-onufriy-chy-svyatoslav-komu-z-ochilnykiv-cerkov-doviryaut-ukrayinci.html

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Митрополит Епіфаній, очільник Православної церкви України (ПЦУ), очолює рейтинг довіри українців серед очільників трьох найбільших церков України.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у період з 25 по 28 червня, опубліковані на сайті КМІС.

Згідно з результатами опитування:

до Епіфанія позитивно ставляться 45% опитаних (рік тому цей показник становив 34%), нейтрально — 38%, негативно — 6%;

до очільника Української православної церкви Московського патріархату митрополита Онуфрія позитивно ставляться 20% (рік тому цей показник становив 19%), нейтрально — 39% (рік тому — 36,5%), негативно — 29% (рік тому — 26%);

до очільника Української Греко-католицької церкви Святослава Шевчука позитивно ставляться 31% (рік тому — 27%), нейтрально — 42% (рік тому — 41%), негативно — 4% (рік тому — 5,5%).

Загалом серед трьох найбільших церков України найбільший відсоток українців позитивно ставиться до ПЦУ:

позитивно до ПЦУ ставляться 52% опитаних (42% рік тому), нейтрально — 34%, негативно — 9%;

до УПЦ МП позитивно ставляться 24% (рік тому — 23%), нейтрально — 37% (за рік показник суттєво не змінився), а негативно — 35% (рік тому — 32%);

до УГКЦ позитивно ставляться 36% українців (рік тому — 35%), нейтрально — 50% (рік тому — 46%), негативно — 7% (рік тому — 6%).

В опитуванні, яке проводилося в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій, взяли участь 1 тис. 3 респонденти.