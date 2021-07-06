Социологи установили, кому из лидеров церквей больше всего доверяют украинцы, фото: ТСН

https://racurs.ua/n157042-epifaniy-onufriy-ili-svyatoslav-komu-iz-glav-cerkvey-doveryaut-ukraincy.html

Ракурс

Митрополит Епифаний, глава Православной церкви Украины (ПЦУ), возглавляет рейтинг доверия украинцев среди руководителей трех крупнейших церквей Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в период с 25 по 28 июня, опубликованные на сайте КМИС.

Согласно результатам опроса:

к Епифанию положительно относятся 45% опрошенных (год назад этот показатель составлял 34%), нейтрально — 38%, отрицательно — 6%;

к главе Украинской православной церкви Московского патриархата митрополиту Онуфрию положительно относятся 20% (год назад этот показатель составлял 19%), нейтрально — 39% (год назад — 36,5%), отрицательно — 29% (год назад — 26%);

к главе Украинской Греко-католической церкви Святославуу Шевчуку положительно относятся 31% (год назад — 27%), нейтрально — 42% (год назад — 41%), отрицательно — 4% (год назад — 5,5%).

В целом среди трех крупнейших церквей Украины наибольший процент украинцев положительно относится к ПЦУ:

положительно к ПЦУ относятся 52% опрошенных (42% год назад), нейтрально — 34%, отрицательно — 9%;

к УПЦ МП положительно относятся 24% (год назад — 23%), нейтрально — 37% (за год показатель существенно не изменился), а отрицательно — 35% (год назад — 32%);

к УГКЦ положительно относятся 36% украинцев (год назад — 35%), нейтрально — 50% (год назад — 46%), отрицательно — 7% (год назад — 6%).

В опросе, который проводился во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий, приняли участие 1 тыс. 3 респондента.