Каминг-аут Melovin на Atlas Weekend вырезали из трансляции. Фото: ФБ

https://racurs.ua/n157041-kaming-aut-melovin-na-atlas-weekend-vyrezali-iz-translyacii-video.html

Ракурс

Со сцены фестиваля Atlas Weekend украинский певец Melovin (Константин Бочаров) сделал каминг-аут, сообщив о своей бисексуальности.

После выступления артист поцеловал девушку и парня, с которыми выступал. Позже он развернул флаг ЛГБТ. Однако этот фрагмент не показали в эфире телеканала М1, который вел трансляцию фестиваля. Об этом Melovin написал в своих соцсетях.

Вместо этого М1 показал интервью с Михаилом Поплавским. Певец обвинил телеканал в цензуре.

Для меня не имеет значения цвет, вера или пол, ведь любить нужно человека, тело, душу … И при этом такая любовь блокируется и просто не выпускается в эфир. Неужели борьба за свои права и свободу должна иметь цензуру? — заявил Melovin.

Позже телеканал М1 объяснил, что не показал каминг-аут украинского певца во время трансляции фестиваля Atlas Weekend, потому что не знал о планах артиста, когда утверждал сценический план концерта и телеэфира.