Камінг-аут Melovin на Atlas Weekend вирізали з трансляції. Фото: ФБ

https://racurs.ua/ua/n157041-kaming-aut-melovin-na-atlas-weekend-vyrizaly-z-translyaciyi-video.html

Ракурс

Зі сцени фестивалю Atlas Weekend український співак Melovin (Костянтин Бочаров) зробив камінг-аут, повідомивши про свою бісексуальність.

Після виступи артист поцілував дівчину та хлопця, з якими виступав. Пізніше він розгорнув прапор ЛГБТ. Однак цей фрагмент не показали в ефірі телеканалу М1, який вів трансляцію фестивалю. Про це Melovin написав у своїх соцмережах.

Замість цього М1 показав інтерв’ю з Михайлом Поплавським. Співак звинуватив телеканал у цензурі.

Для мене немає значення колір, віра чи стать, адже любити потрібно людину, тіло, душу… І водночас така любов блокується та просто не випускається в ефір. Невже боротьба за власні права та свободи повинна мати цензуру? — заявив Melovin.

Згодом телеканал М1 пояснив, що не показав камінг-аут українського співака під час трансляції фестивалю Atlas Weekend, бо не знав про плани артиста, коли затверджував сценічний план концерту й телеефіру.